روغوزين: سنختبر الروبوت القتالي Marker في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

أعلن المدير السابق لـ"روس كوسموس" دميتري روغوزين، أنه سيتم اختبار الروبوت Marker القتالي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف روغوزين، عبر "تلغرام"، أن " الروبوت القتالي Marker اختبر كنظام أمان لقاعدة فوستوشني الفضائية، ما يوفر التحكم في محيطها الأمني، أما الآن فسيكون هنالك العديد من روبوتات Marker في منطقة التماس في دونباس".

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وأوضح روغوزين مميزات الروبوت Marker، الذي يتمتع برؤية تقنية ونظام تحكم آلي، ويعمل بشكل مستقل في ظروف الحرب السيبرانية، والهجمات باستخدام موجات الراديو، ويؤدي مهامه القتالية بشكل مستقل، كما يستطيع تحديد أهداف العدو من مسافة 15 كم، ويستطيع تحديد أولوياته، بحيث يستهدف أهداف العدو في منطقة الهزيمة، بنيرانه الخاصة".

وتابع روغوزين، أن فريق التفتيش ينظم اختبارات جديدة للروبوت Marker، وسيتم إعلان نتائجها لاحقا.

يذكر أن الروبوت Marker، هو مشروع مشترك للمركز الوطني لتطوير التقنيات والعناصر الأساسية للروبوتات FPI و NPO Androidnaya Tekhnika .

المصدر: تاس