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تحذيرات بن جاسم من عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج تثير تفاعلا على "تويتر"

أخبار العالم

تحذيرات بن جاسم من عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج تثير تفاعلا على
Gettyimages.ru
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أثارت تغريدات رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، حول تحذيراته من عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج، تفاعلا على "تويتر".

وقال حمد بن جاسم في تغريداته: "نحن نعلم أن إسرائيل تدفع بقوة للحصول على بعض المعدات والأسلحة التي تمكنها من قصف الأهداف الإيرانية التي تعتبر أنها تشكل خطرا كبيرا عليها. غير أن الجانب الأمريكي ما زال حتى الآن مترددا حيال تزويد إسرائيل بتلك الأسلحة".

وتفاعل نشسطاء على تغريدة حمد بن جاسم بين مؤيد للتغريدة ورافض لهذه الفكرة.

المصدر: RT

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