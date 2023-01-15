تحذيرات بن جاسم من عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج تثير تفاعلا على "تويتر"

أثارت تغريدات رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، حول تحذيراته من عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج، تفاعلا على "تويتر".

وقال حمد بن جاسم في تغريداته: "نحن نعلم أن إسرائيل تدفع بقوة للحصول على بعض المعدات والأسلحة التي تمكنها من قصف الأهداف الإيرانية التي تعتبر أنها تشكل خطرا كبيرا عليها. غير أن الجانب الأمريكي ما زال حتى الآن مترددا حيال تزويد إسرائيل بتلك الأسلحة".

ونحن نعلم أن إسرائيل تدفع بقوة للحصول على بعض المعدات والأسلحة التي تمكنها من قصف الأهداف الإيرانية التي تعتبر أنها تشكل خطراً كبيراً عليها. غير أن الجانب الأمريكي ما زال حتى الآن متردداً حيال تزويد إسرائيل بتلك الأسلحة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 14, 2023

وتفاعل نشسطاء على تغريدة حمد بن جاسم بين مؤيد للتغريدة ورافض لهذه الفكرة.

انا اتفق معك في هذه النقطه لان امريكا تريد ان تسلح الصهاينه حتى يكونون شوكه ضد الخليج العربي ونحن كلنا نعلم بان الصهاينه ليس لهم مبدا ولا دين الا القتل والسرقات فان لم يقوموا الخليجين بقلب واحد ومنع هذه فان الخطر سيكون على بلدانهم وشعوبهم وفتنه لن تقوم لها نهايه — الجزائري 🇩🇿الحر 🇩🇿توفيق 🇩🇿 (@touk9054) January 14, 2023

حتى وإن كان ساخرا ، إلا أن مفاده أن الصهاينة غير قادرين على تحمل تبعات اي عمل أخرق تجاه ايران ومقصدهم الاساس دب الرعب في قلوب حلفاءهم ليسهل استغلالهم …… pic.twitter.com/ccDiKGENlK — Alkhatib (@SabriAlkhatib1) January 14, 2023

يعني برأيك ارسل.ئيل ما عندها السلاح المطلوب؟ ولا كيف دمرت مفاعل تموز؟ — مصطفى محمد صباغ Moustafa Sabbagh (@M_M_Sabbagh) January 14, 2023

المصدر: RT