مصدر يكشف مدى كثافة القصف المدفعي الروسي في اتجاه زابوروجيه

قال قائد إحدى وحدات المدفعية بالجيش الروسي العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في حديث للصحفيين، إن المدافع الروسية ذاتية الحركة تقصف بكثافة مواقع العدو وتحصيناته.

وأشار الضابط إلى أن أطقم المدفعية ذاتية الدفع الروسية، توجه ما يصل إلى 25 ضربة نارية يوميا مستهدفة مواقع الجيش الأوكراني في اتجاه زابوروجيه.

وأضاف الضابط في حديثه: "تقوم أطقم مدفعيتنا الثقيلة بمغادرة مناطق تمركزها النارية، عندما يتم تسجيل حركة الهدف وتستهدفه بقذائفها. ويجري ذلك حوالي 20-25 مرة يوميا".

المصدر: نوفوستي