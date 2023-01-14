رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو (فيديو)

ارتفعت أعلام فلسطين خلال المظاهرة الرافضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساحة "هبيما" بتل أبيب يوم السبت.

وأظهرت مقاطع مصورة رفع عدد من الأشخاص للأعلام الفلسطينية، حيث سارعت الشرطة الإسرائيلية إلى مصادرتها.

وأظهر توثيق مصور اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية على متظاهر حمل العلم الفلسطيني خلال الاحتجاج أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في القدس.

وتظاهر عشرات الآلاف مساء السبت في تل أبيب والقدس وحيفا ضد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها وإضعاف جهاز القضاء.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 100 ألف متظاهر وصلوا إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية احتجاجا على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، التي تستهدف إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

المصدر: سما الإخبارية