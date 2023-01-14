عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

خرج 70 ألف متظاهر مساء السبت إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب، وساحات بالقدس وحيفا، احتجاجا على ممارسات حكومة بنيامين نتنياهو، والتعديل القضائي الذي طرحه وزيره ياريف ليفين.

بدورها، استعدت الشرطة بشكل غير مسبوق للاحتجاج، وأبلغت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتنبيهات المختلفة، كما يتم تنظيم مظاهرة أمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين.

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وتنوي الشرطة احتواء المظاهرات، ولكن التقييم هو أن هذه مظاهرة غير عادية، لذلك على الرغم من أن الشخص المسؤول عن هذا النوع من التظاهرة عادة ما يكون قائد مركز أو قائد منطقة، فإن هذه المرّة الشخص الذي سيديرها هو قائد لواء تل أبيب اللواء عامي أشاد، وإلى جانبه المئات من رجال الشرطة.

في الوقت نفسه، تم تسجيل خلافات في الرأي أمس في المعارضة قبيل التظاهرة. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد هذا الأسبوع في مقابلة مع "قناة 13" إنه لن يحضر إلى التظاهرة وأن رئيس معسكر الدولة بيني غانتس لن يحضر. ومع ذلك، بعد أقل من يوم واحد ناقضه غانتس وقال إنه سيفعل ذلك.

المصدر: I24