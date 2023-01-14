البنتاغون يتعهد بدعم منظومات "باتريوت" بعد تسليمها لأوكرانيا

أعلن البنتاغون نيته التعاقد مع شركة "رايثيون تكنولوجيز" لتأمين الدعم الفني والصيانة لمنظومات "باتريوت" التي ستسلّمها واشنطن لأوكرانيا.

وذكر منشور على موقع المناقصات التابع للبنتاغون، أنه في الوقت ذاته يتم تشجيع الشركات الأخرى للاتصال بوزارة الدفاع الأمريكية من أجل المشاركة في هذا العقد بصفة متعاقدين فرعيين.

ونص المنشور على أن شركة "رايثيون تكنولوجيز" ستقدم الدعم الفني، من المشورة والمساعدة في التخطيط والتطبيق والصيانة والإصلاح وتوفير أنظمة الدفاع الجوي باتريوت في أوكرانيا، والمعدات ذات الصلة وعناصر الدعم اللوجستي".

الجدير بالذكر أن شركة "رايثيون تكنولوجيز" هي من طوّرت منظومة "باتريوت".

المصدر: نوفوستي