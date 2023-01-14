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تركيا تؤكد انعدام جدوى العقوبات الغربية ضد روسيا

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تركيا تؤكد انعدام جدوى العقوبات الغربية ضد روسيا
Sputnik
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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن العقوبات ضد روسيا عديمة الجدوى ولم تمنح النصر لأوكرانيا، وأن أنقرة لن تنضم للعقوبات الغربية لأنها ستضر بتركيا، أكثر من روسيا.

وقال قالن: "التدابير التي اتخذها الغرب حتى الآن ضد روسيا لم تكن فعالة ولم تمنح أوكرانيا الفرصة لتحقيق نصر عسكري حاسم، ولم ترغم روسيا على تغيير خطواتها".

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وأضاف أن أنقرة لن تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، لأنها ستلحق أضرارا بالاقتصاد التركي أكثر من روسيا نفسها.

وشدد على أن أي خطة للتسوية السلمية في أوكرانيا ستفشل إن لم تكن روسيا طرفا فيها.

المصدر: RT

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