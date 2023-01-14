عبد اللهيان: إيران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريا

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريا، وذلك بعد أن أعلنت تركيا عن نيتها هذه.

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد: "عندما علمنا عن احتمالية شن القوات التركية هجوما على الشمال السوري تدخلنا لمنعها..".

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وأضاف "نحن سعداء بأن الجهود الدبلوماسية لإيران أدت إلى أن يحل الحوار محل الحرب".

من جانبه، قال المقداد إن دمشق تقدر جهود إيران لإصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا".

ولفت إلى أن تواجد القوات التركية على الأراضي السورية، ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية، يعوقان هذه الجهود.

وأعرب المقداد عن أمله في أن تكلل الجهود الإيرانية في هذا الصدد بالنجاح في المستقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال سابقا إن أنقرة تعمل في مجال التحضير لعملية عسكرية في شمال سوريا، ونوه بأن كل شيء يمكن أن يحدث فجأة.

المصدر: وكالات