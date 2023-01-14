موسكو: دبابات بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي في أوكرانيا
Legion-Media
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انتقدت السفارة الروسية في لندن تزويد بريطانيا أوكرانيا بدبابات "تشالينجر 2"، وأكدت أنها لن تساعد قوات كييف في قلب موازين الحرب، بل ستصبح هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية.
وقالت السفارة في بيان إن"إرسال الدبابات لن يقرب نهاية القتال، بل سيسهم في زيادة حدته، وسقوط المزيد والمزيد من الضحايا".
وأكدت أن الدبابات لن تساعد القوات الأوكرانية على قلب مسار الحرب وستشكل هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية.
في وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نيّة بريطانيا تزويد القوات الأوكرانية بدبابات "تشالنجر 2" ومنظومات مدفعية إضافية.
المصدر: RT