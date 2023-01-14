وزير يغط في نوم عميق خلال حديث على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا (فيديو)

غطّ وزير الزراعة الروماني، بيتري ديا، في نوم عميق خلال حديث متلفز على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا، وتداعياتها على المزارعين في بلاده.

وذكرت قناة Digi24 على موقعها الإلكتروني، أنه وخلال استضافة الوزير ديا في برنامج تبثه قناة Antena 3، أعطت مقدّمة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دلّ على أنّه يغط في نوم عميق.

وكي تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.

وعلى أثر ذلك، لم يتمالك ضيوف البرنامج في الاستوديو، أنفسهم عن الضحك. وانتشرت مقاطع تظهر هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي. في حين لم يصدر أي تعليق من الوزير نفسه بعد هذا الموقف.

المصدر: نوفوستي