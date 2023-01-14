تركيا تطلق عملية "أرن الحصار 21" ضد "حزب العمال الكردستاني"

أعلنت وزارة الداخلية التركية يوم السبت، إطلاق حملة جديدة في إطار عمليات "أرن" ضد "حزب العمال الكردستاني" في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إنه تم اطلاق عملية "أرن الحصار خريف شتاء -21" في ديار بكر، بمشاركة 840 عنصرا أمنيا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين.

ولفتت إلى تمشيط 5 أوكار للإرهابيين وضبط 145 كغ مواد مخدرة ومستلزمات مختلفة، في اليوم الأول من العملية في قضاء ليجا بديار بكر.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" في يناير الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس 2017.

المصدر: الأناضول