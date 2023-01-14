إيران تطالب الولايات المتحدة بتسليمها المتهمين باغتيال سليماني

طالب رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة في إيران، عباس علي كدخدايي، الولايات المتحدة بتسليم المتهمين باغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلى إيران.

وأضاف عباس علي كدخدايي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ملزمة بمحاكمة المتهمين باغتيال سليماني، أو تسليمهم لإيران، وفقا لبنود اتفاقية منع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام 1973".

وكتب كدخدايي عبر "تويتر": "بموجب اتفاقية عام 1973، فإن الولايات المتحدة ملزمة إما بمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الشخصيات المحمية بموجب قانون العقوبات، أو تسليمهم لبلد المجني عليه لمحاكمتهم هناك".

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Under the 1973 Convention, the US must take appropriate measures to either prosecute suspects for the assassination of persons protected by the Conv., or extradite them for prosecution in the state the victim is a national of. Will the US fulfill its obligations?#soleimani — عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) January 14, 2023

وتساءل كدخدائي: "برأيكم، بأي من هذه الالتزامات ستفي الولايات المتحده تجاه إيران، بصفتها عضوا في الاتفاقية؟".

المصدر: إرنا