شركة الطاقة الأوكرانية تكشف عن أضرار بمرافق البنية التحتية للطاقة

أفادت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرإنرجو" بوقوع أضرار لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وجاء في بيان للشركة في تلغرام أن أضرارا جمة أصابت البنية التحتية جراء الضربات لكنها لم تحدد أين ومتى، ودعت إلى الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، منوهة بوجود نقص في السعة في نظام الطاقة في جميع المناطق.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كييف وبوتشا وأوشاكوف وخاركوف. وأُعلن عن حالة تأهب جوي في مناطق نيكولايف، وخاركوف، وبولتافا، وتشيركاسي، وكيروفوغراد، ودنيبروبيتروفسك، وكييف، وتشرنيغيف، وسومي، وفي الجزء الذي تسيطر عليه السلطات الأوكرانية من إقليم زابوروجيه.

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف أن مرافق البنية التحتية الحيوية تضررت في العاصمة والمنطقة.

المصدر: نوفوستي