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الصين تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ جميع بنود مبادرة البحر الأسود والسماح بتصدير المنتجات الروسية

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الصين تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ جميع بنود مبادرة البحر الأسود والسماح بتصدير المنتجات الروسية
ria.ru
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حثت الصين الأمانة العامة للأمم المتحدة على تنفيذ جميع بنود مبادرة البحر الأسود للحبوب، وإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وأفاد المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، بأن "الصين ترحب بمواصلة تنفيذ مبادرة البحر الأسود للحبوب، وتدعو الأمانة العامة للأمم المتحدة لإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية".

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يذكر أنه في الـ 22 من يوليو 2022، وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقية لتصدير الحبوب، في إسطنبول برعاية تركيا والأمم المتحدة، لتوفير ممر آمن لشحن الحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وفي 17 من نوفمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد العمل باتفاقية الحبوب 120 يوما إضافيا، اعتبارا من 19 من الشهر ذاته.

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المصدر: نوفوستي

 

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