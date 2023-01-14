مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة يشيد بقرار موسكو وقف إطلاق النار في عيد الميلاد ويأمل بهدنة شاملة

قال السفير الصيني تشانغ جون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو بمنطقة العملية العسكرية سمح للناس بقضاء عطلة عيد الميلاد آملا بهدنة شاملة في المستقبل.

وأضاف السفير: "لقد سمح إعلان روسيا عن وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في يوم عيد الميلاد، للناس بالاحتفال بسلام ووفر ظروفا مواتية للوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة، وهذا أمر مرحب به. ونأمل أن يكون هناك المزيد من مبادرات وقف إطلاق النار المماثلة في المستقبل تهيء الظروف لوقف شامل لإطلاق النار".

وعشية عيد الميلاد، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بوقف إطلاق النار من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، وحتى 00:00 يوم 8 يناير، على طول خط التماس بأكمله في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

بعد ذلك، أعطى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأمر المناسب للقوات، ومن جانبها، رفضت السلطات الأوكرانية فكرة وقف إطلاق النار المؤقت في عيد الميلاد، واستمرت في قصف المواقع والأراضي الروسية.

المصدر: نوفوستي