الصين تدعو إلى الوقف الفوري للهجمات التي تهدد محطة زابوروجيه الكهروذرية

دعا المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، إلى وقف فوري للهجمات التي تهدد سلامة محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وقال تشانغ جون: "لم يتوقف القصف في منطقة محطة زابوروجيه الكهروذرية. وسلامتها تثير القلق. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم إيقاف جميع المفاعلات الستة. وآخر خط كهرباء يضمن سلامة الطاقة النووية تعرض لأضرار نتيجة القصف نهاية ديسمبر وأعيدت الكهرباء إليه الأسبوع الماضي فقط".

وأضاف: "هذا لا يجب أن يحدث مرة أخرى. ويجب أن تتوقف فورا كل العمليات العسكرية التي قد تؤثر على سلامة المحطة النووية".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، في وقت سابق أن عواقب قصف كييف لمحطة زابوروجيه قد تكون كارثية.

المصدر: نوفوستي