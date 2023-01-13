مزاعم أمريكية جديدة حول "دعم عسكري إيراني وكوري شمالي لروسيا"

طالبت الولايات المتحدة إيران وكوريا الشمالية "بعدم تزويد روسيا بالأسلحة"، وذلك استمرارا لمزاعم واشنطن بهذا الصدد، بعد فشلها هي والناتو في مواجهة روسيا وسلاحها في أوكرانيا.

وزعمت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أنه منذ أغسطس سلمت إيران "مئات الطائرات بدون طيار" لروسيا في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

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وقالت: "نعتقد أن إيران تدرس الآن إرسال مئات الصواريخ الباليستية إلى روسيا في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. ندعو إيران إلى تغيير مسارها وعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات".

كما ادعت أن "كوريا الشمالية أرسلت الشهر الماضي راجمات صواريخ إلى روسيا لاستخدامها من قبل قوات "فاغنر"، والولايات المتحدة قلقة من أن كوريا الشمالية تخطط لمزيد من عمليات التسليم".

وأضافت: "ندين أفعال كوريا الشمالية وندعوها إلى وقف عمليات التسليم هذه".

ونفت سلطات كوريا الشمالية التقارير التي تفيد بأن بيونغ يانغ أرسلت ذخيرة إلى روسيا لمجموعة "فاغنر".

ولكن واشنطن لم تقدم دليلا يؤكد مزاعمها استمرارا لدعايتها الباطلة بهذا الصدد، بعد فشلها في ردع روسيا وسلاحها في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي