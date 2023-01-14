 
مباشر

واشنطن تدعو روسيا إلى تكثيف التعاون في صفقة الحبوب

أخبار العالم

واشنطن تدعو روسيا إلى تكثيف التعاون في صفقة الحبوب
Globallookpress Lev Radin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujxs

دعت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، روسيا إلى تكثيف التعاون في إطار صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الإنساني الذي فتحته روسيا في البحر الأسود.

وقالت غرينفيلد: "إنني أدعو الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن للانضمام إلينا في دعوة روسيا لتكثيف التعاون بسرعة".

إقرأ المزيد
بيسكوف: قضية تنفيذ صفقة الحبوب لم تحل بالكامل
بيسكوف: قضية تنفيذ صفقة الحبوب لم تحل بالكامل

وأشارت إلى أن صفقة الحبوب اليوم لا توفر الحجم المطلوب من صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه تم تصدير أكثر من 16 مليون طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ الأوكرانية، في إطار صفقة الحبوب.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة تواصل العمل على إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا