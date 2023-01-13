الأمم المتحدة: غوتيريش مستعد للوساطة لوقف القتال في أوكرانيا

أعلنت روزماري دي كارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استعداده للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع.

وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة: "لا يوجد أي مؤشر على وقف القتال" في أوكرانيا.

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وأضافت أنه "يتغلب الآن المنطق العسكري، ويعتبر المجال للحوار صغيرا جدا، إذا كان موجودا أصلا. لكن جميع الحروب تنتهي وهذه ستنتهي أيضا".

وتابعت: "لا يمكن لأوكرانيا وروسيا والعالم السماح باستمرار هذه الحرب. والأمين العام مستعد للمساهمة في إنهاء هذا النزاع غير المبرر وعديم المعنى، على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

المصدر: نوفوستي