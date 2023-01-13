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الأمم المتحدة: غوتيريش مستعد للوساطة لوقف القتال في أوكرانيا

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الأمم المتحدة: غوتيريش مستعد للوساطة لوقف القتال في أوكرانيا
AP John Minchillo
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أعلنت روزماري دي كارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استعداده للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع.

وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة: "لا يوجد أي مؤشر على وقف القتال" في أوكرانيا.

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وأضافت أنه "يتغلب الآن المنطق العسكري، ويعتبر المجال للحوار صغيرا جدا، إذا كان موجودا أصلا. لكن جميع الحروب تنتهي وهذه ستنتهي أيضا".

وتابعت: "لا يمكن لأوكرانيا وروسيا والعالم السماح باستمرار هذه الحرب. والأمين العام مستعد للمساهمة في إنهاء هذا النزاع غير المبرر وعديم المعنى، على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

المصدر: نوفوستي

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