البيت الأبيض يحذر: رفع سقف الدين غير قابل للتفاوض

دعا البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي إلى رفع سقف الدين، محذرا من أنه لا ينوي التفاوض مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب للحصول على تصويت بهذا الشأن.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لن نتفاوض"، مضيفة أن النواب الديمقراطيين والجمهوريين يتعاونون عادة على صعيد هذه المسألة وهذا ما يجب أن يحصل".

وأكدت أن مسألة الدين يجب ألا تسيّس.

وأفادت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع المقبل عندما يتوقع أن تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من الكونغرس.

وأوضحت في رسالة إلى قيادة الكونغرس "الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررا لا يعوض بالاقتصاد الأمريكي وسبل عيش الأمريكيين كافة والاستقرار المالي العالمي".

وأوضحت أنه من المتوقع أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف المديونية المحدد الخميس المقبل.

وكتبت في رسالتها أيضا "ما أن نصل إلى هذا السقف ستضطر الخزانة إلى اتخاذ إجراءات للحؤول دون تخلف الولايات المتحدة عن واجباتها"، لكنها حذرت من أن أي إجراءات كهذه ستكون مفيدة لفترة محددة فقط لا تتجاوز الستة أشهر على الأرجح.

وتابعت قائلة "لذا من الحيوي أن يتحرك الكونغرس في الوقت المناسب لرفع سقف الدين أو تعليقه".

وبلغ المشرعون طريقا مسدودا بهذا الشأن فيما يدفع بعض الجمهوريين إلى استخدام سقف الديون وسيلة ضغط أملا بالحصول على تخفيض في الانفاق يعارضه الديمقراطيون.

المصدر: أ ف ب