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بايدن يبحث مع اليابان وهولندا حرمان الصين من "أشباه الموصلات"

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بايدن يبحث مع اليابان وهولندا حرمان الصين من
AFP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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يبحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الأيام المقبلة مع زعيمي اليابان وهولندا تقييد حصول الصين على تكنولوجيا أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، يوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع لم تسمه، أن الموضوع سيكون جزء من مناقشات أمنية أوسع سيجريها بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ونظيره الهولندي مارك روته، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر إنه لن يتم إصدار إعلان بشأن أي اتفاق تكنولوجي خلال الزيارتين.

ووافقت اليابان وهولندا من حيث المبدأ على تطبيق بعض قيود التصدير الصارمة التي تفرضها إدارة بايدن، وفقا لـ"بلومبيرغ".

المصدر: وكالات

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