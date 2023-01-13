روسيا تبحث مع الأمم المتحدة صادرات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان، العراقيل أمام تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "واصل الجانبان بحث القضايا المتعلقة بتنفيذ المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة بشأن الترويج للأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية في الأسواق العالمية".

وأشارت إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص للاستثناء الحقيقي للمنتجات الزراعية المحلية من العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا، وإعادة التسويات المصرفية، وتطبيع لوجستيات النقل والتأمين على نقل البضائع.

المصدر: تاس