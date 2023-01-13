ضحايا وخسائر مادية كبيرة في عواصف ضربت جنوب الولايات المتحدة (فيديو)

تسببت عواصف في جنوب الولايات المتحدة بمصرع 7 أشخاص على الأقل، وقطعت التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، الخميس.

وأسفرت العواصف عن مقتل 6 أشخاص في ولاية ألاباما، حيث وصلت سرعة الريح لأكثر من 66 كم، وتضررت عشرات المنازل، بحسب ما كشف مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة أتوجا في ألاباما، إرني باجيت.

وقال باجيت لوكالة "أسوشيتد برس" إن ما لا يقل عن 12 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة، حيث تم نقلهم للمستشفيات، مشيرا إلى أن أطقم الطوارئ تعمل على قطع الأشجار المتساقطة وتبحث عمن يحتاجون للمساعدة.

وصرح الطبيب الشرعي في المقاطعة ذاتها باستر باربر، بأن "بعض المنازل دمرت بالكامل.. حيث لا تزال عمليات البحث تجري بين الركام".

وفي ولاية جورجيا، توفي شخص سقطت شجرة على سيارة كان يستقلها في مدينة جاكسون، بحسب ما كشف الطبيب الشرعي في مقاطعة بوتس، لاسي برو.

من جهته، أعلن حاكم جورجيا حالة الطوارئ لتوفير كل الإمكانات لأجهزة الولاية لإزالة وإصلاح الدمار الذي سببته العاصفة الخميس.

ونشرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية 33 تقريرا منفصلا عن العواصف الخميس، مع وجود تحذيرات لا تزال سارية في جورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا.

المصدر: أ ب