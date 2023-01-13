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إسرائيل توقف صرف الإعانات المالية للاجئين الأوكرانيين

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إسرائيل توقف صرف الإعانات المالية للاجئين الأوكرانيين
AFP
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أعلنت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل أوقفت دفع الإعانات المالية الشهرية للاجئين الأوكرانيين.

وقالت صحيفة "هآرتس": "دفع الإعانة الشهرية سينتهي في فبراير للعديد من المهاجرين بعد انتهاء مدة التدابير المؤقتة".

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وأشارت إلى أن وزارة الهجرة الإسرائيلية لا تنوي تمديد صلاحية الوثيقة.

وأكدت أن بعض الذين وصلوا إلى إسرائيل لم يتلقوا مخصصات لشهر ديسمبر لأن الوكالة لم تحصل على موافقة تمويلية ولم تستطع دفع حوالي 6 ملايين دولار.

المصدر: RT

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