سفير روسيا لدى تالين ينفي وجود أصول حكومية روسية في إستونيا

أكد سفير روسيا لدى تالين، فلاديمير ليباييف، أن ادعاءات إستونيا حول مصادرة أصول روسية على أراضيها باطلة، حيث لا توجد أي أصول حكومية روسية هناك، باستثناء ممتلكات محدودة لمواطنين روس.

وقال ليباييف عبر قناة "روسيا 24": "أعلنت إستونيا الآن مبادرة جديدة تهدف لمصادرة الممتلكات الروسية في الخارج. في إستونيا بالذات هناك القليل من أصولنا. وبصراحة نقول، بأنه وفق تقديراتهم 20 مليونا، لكن هذا الأمر ليس مهما حيث لا توجد أصول حكومية روسية في إستونيا".

وأضاف: "لا يوجد أي أساس قانوني لتنفيذ مثل هذا القرار ولذلك من وجهة النظر القانونية، هذه المبادرة لا معنى لها".

وأعلنت المفوضية الأوروبية من جانبها، دعمها لنية إستونيا مصادرة الأصول الروسية، دون انتظار إجماع دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: سبوتنيك