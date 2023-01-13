بولندا تعول على تسليم ألمانيا دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

صرح المتحدث باسم الحكومة البولندية بيتر مولر اليوم الجمعة بأن بولندا تعول على نقل ألمانيا دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وتابع مولر: "نقوم حاليا ببناء تحالف من الدول التي ستقرر مثل هذا النوع من التوجه.. نحاول أن نجعله أوسع تحالف ممكن. سننفذ جميع الإجراءات الشكلية عندما يتم إنشاء التحالف بالكامل. وأعاود التذكير بأن ألمانيا كانت حتى العام الماضي، في فبراير ومارس، تقول إنها لن تنقل أي أسلحة إضافية، حتى أن الـ 5 آلاف خوذة الشهيرة لم تتمكن حتى من الوصول إلى الأراضي الأوكرانية.

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في وقت لاحق، غيروا رأيهم، كما أنهم غيروا رأيهم بشأن قضية (باتريوت)، وأعتقد أنهم سينضمون في نهاية المطاف إلى تحالف الدول الراغبة في دعم أمن الاتحاد الأوروبي بأكمله".

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد قال من لفوف بأوكرانيا، الأربعاء الماضي، إن بلاده ستسلم سرية من دبابات "ليوبارد" كجزء من تحالف دولي يجري تشكيله الآن.

من جانبه قال الوزير البولندي لشؤون الاتحاد الأوروبي شيمون شينكوفسكي فيل سينك إن بولندا تنتظر إجابات من الدول الأخرى عما إذا كانت مستعدة لنقل دباباتها من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا. وتابع: "ننتظر حاليا تصريحات من دول أخرى، عما إذا كانت مستعدة للانضمام إلى هذا التحالف، وكذلك من ألمانيا. سيكون ذلك مهما للغاية".

المصدر: نوفوستي