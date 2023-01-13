تركيا تعلن حصيلة عملياتها الأمنية "ضد التنظيمات الإرهابية" في 2022

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنه خلال عام 2022، نفذت قوات وزارته 16212 عملية "ضد التنظيمات الإرهابية" داخل تركيا.

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وأوضح صويلو في تصريحات اليوم الجمعة أن بين المنظمات المستهدفة "داعش"، والمنظمات الإرهابية اليسارية، و"حزب العمال الكردستاني"، و"جماعة فتح الله غولان ".

وأضاف الوزير أنه تم خلال هذه العمليات تسجيل 28 ألف حالة "توقيف" بشبهة الانتماء للمنظمات المحظورة، مشيرا إلى أن بين المعتقلين رسميا بعد التحقيقات وثبوت التهم 4545 شخص.

وأكد صويلو أن بنى التنظيمات اليسارية مثل "جبهة–حزب التحرر الشعبي الثوري"، و"الحزب الشيوعي التركي (الماركسي – اللينيني)"، و"الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني" و"الحزب الشيوعى الماوى"، في المناطق الريفية تم القضاء عليها بشكل كامل.

المصدر: RT + "الأناضول"