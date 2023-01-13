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الخارجية الصينية تعلق على مشروع قانون أمريكي حول حظر بيع النفط إلى الصين

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الخارجية الصينية تعلق على مشروع قانون أمريكي حول حظر بيع النفط إلى الصين
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علق وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، على مشروع قانون أمريكي حول حظر بيع النفط إلى الصين من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وقال المتحدث الصيني، إن بلاده تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن اللعب "في لعبة محصلتها صفر".

وأضاف: "نحث صانعي السياسة الأمريكيين المعنيين على التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعن اللعبة الصفرية، وعن التحيز الأيديولوجي، والنظر بشكل صحيح إلى الصين وإلى العلاقات الصينية- الأمريكية، واتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الثقة والتعاون المتبادلين بين الصين والولايات المتحدة".

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي، وافق أمس الخميس، على مشروع قانون يحظر بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى الصين.

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وعلى خلفية المستويات القياسية المنخفضة لكميات النفط في الاحتياطي الوطني الأمريكي، صوت 331 عضوا في مجلس النواب لصالح حظر البيع للصين، بينما عارضه 97. وبعد ذلك ستتم إحالة الوثيقة إلى مجلس الشيوخ، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيذهب إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.

ينتقد الخبراء هذه المبادرة بشكل عام، ويتوقعون أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لن يدعمها.

المصدر: نوفوستي

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