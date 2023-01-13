رئيس الوزراء الهنغاري يسمي الدولة التي تستفيد من الصراع في أوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن الولايات المتحدة هي بالتأكيد من يستفيد من الصراع في أوكرانيا، وأن الأوروبيين وحدهم هم الضحايا الرئيسيون بالمعنى الاقتصادي للكلمة.

جاء ذلك في حديث لرئيس الوزراء لراديو Kossuth، حيث تابع أوربان: "إن ضحايا سياسة العقوبات الخاطئة والحرب هم الأوروبيون. ففي الحرب، تفوز الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد، وتخسر أوروبا بالتأكيد. ولا يزال السؤال محل النقاش حول روسيا، سواء انتصرت أم خسرت الآن، لكننا، إذا ما تحدثنا عن المال، فهم لا يخسرون الكثير. بشكل عام، ومن الناحية الاقتصادية، يمكننا القول بالتأكيد إن الخاسر الوحيد أو بالأحرى أكبر الخاسرين في هذا الصراع برمته هو أوروبا".

إقرأ المزيد

وكان رئيس الوزراء أوربان قد قال في وقت سابق إن أوروبا تخسر برفضها لمصادر الطاقة الروسية لصالح المصادر الأمريكية، حيث أنها الآن مجبرة على دفع مبالغ زائدة بـ 5-10 أضعاف. وبحسب قوله، على أوروبا أن تطرح الأسئلة على "الأصدقاء الأمريكيين" حول من يكسب من هذا الوضع.

من جانبه قال رئيس البرلمان الهنغاري لازلو كيفير في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يسمى بالفعل الخاسر في الأزمة الأوكرانية، لأنه لا يتصرف بشكل يتعارض مع مصالحه الاقتصادية، فيما قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أيضا إن الولايات المتحدة هي المستفيد من الركود في أوروبا.

المصدر: نوفوستي