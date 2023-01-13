رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية: خطة وزير العدل "هجوم جامح على النظام القضائي"

وصفت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إيستر حايوت خطة وزير العدل ياريف ليفين الجديدة، بأنها "هجوم جامح على النظام القضائي".

ووجهت حايوت انتقادات حادة لخطة "إصلاح النظام القضائي بقيادة وزير العدل ياريف ليفين" في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، قائلة: "هذا هجوم جامح على النظام القضائي وكأنه عدو يجب مهاجمته وإخضاعه".

وفي خطاب لها، في المؤتمر السنوي لجمعية القانون العام، أبدت رئيسة المحكمة العليا استياءها من الخطة التي اقترحها ليفين.

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وقالت: "من السخرية وبشكل لا يصدق، أن العقول المدبرة للخطة يسمونها خطة" لإصلاح "النظام القضائي. وأنا أقول - إنها خطة لسحق النظام القضائي. وهي مصممة لتوجيه ضربة قاتلة لاستقلال واستقلال القضاء وتحويلها إلى سلطة صامتة".

وأشار رئيس المعارضة يائير لابيد إلى الخطاب "غير المسبوق" لرئيسة المحكمة العليا ايستر حايوت وقال إنه "يوقع على كل كلمة من كلماتها".

وقال لابيد: "سنقف معها في النضال من أجل روح الوطن وضد محاولة تفكيك الديموقراطية الإسرائيلية".

المصدر: "i24news"