جندي أوكراني يؤكد أن قيادته تركت وحدته تواجه مصيرها في مدينة سوليدار

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن جنديا أوكرانيا أكد أن وحدته "تُركت ببساطة" في مدينة سوليدار التي سيطرت عليها القوات الروسية بجمهورية دونيتسك.

وقال الجندي الأوكراني للقناة: "لقد حاولنا التراجع، لكن الروس موجودون هناك. إذا لم يكن هناك أمر بالانسحاب اليوم (الخميس)، فمن المرجح ألا يكون لدينا وقت للمغادرة. قيل لنا أنه سيتم إخراجنا. والآن تخلوا عنا ببساطة".

وأشار إلى أن الطعام نفذ من جنود وحدته، وليس لديهم ما يكفي من الماء، ولكن لا يزال لديهم ذخيرة.

وأضاف: "بالنظر إلى أصوات المعركة فإن الوحدات الأخرى إما تراجعت أو تلقت أمرا بالتراجع".

المصدر: نوفوستي