أكد مذيع قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون، أن بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بدأوا "العودة إلى رشدهم" في مسألة صرف مليارات الدولارات لأوكرانيا.

واقتبس كارلسون تصريحات عضو الكونغرس الجمهوري توماس ماسي من كنتاكي، التي قال فيها إن الكونغرس الأمريكي أنفق على أوكرانيا في عام أكثر مما أنفق على جميع الطرق والجسور في الولايات المتحدة، ودعا إلى مراجعة المساعدات المقدمة إلى كييف.

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وقال: "اتضح أن هذه الجريمة ضد بلدنا يرتكبها الحزب الديمقراطي بمشاركة كاملة من غالبية الجمهوريين، وعدد قليل منهم عارض".

وأشار إلى أن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين لا يريدون أن يفهم الأمريكيون أين ذهبت الـ100 مليار دولار التي تم إرسالها إلى كييف.

وصف كارلسون إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إرسال مليارات جديدة إلى كييف بالـ"الجنون".

وتابع: "الناس يستفيدون كثيرا من هذا. الناس يزدادون ثراء من هذا. ولهذا السبب تدعمه واشنطن".

واعتبر أن الولايات المتحدة تدفع ثمنا "خطيرا" لقاء هذا الدعم.

ونوه إلى التصريح الأخير لوزير البحرية الأمريكية، كارلوس ديل تورو، الذي وصف توريد الأسلحة لأوكرانيا بأنه "مدعاة للقلق".

وأضاف كارلسون: "بعبارة أخرى، يمكنكم الدفاع عن حدود أوكرانيا أو الولايات المتحدة. ما هو خياركم؟ يختار معظم أعضاء الكونغرس أوكرانيا، الأمر الذي يكشف لنا الحقيقة كاملة. لكن البعض منهم قد عاد إلى رشده".

المصدر: نوفوستي