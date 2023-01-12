كييف تعد مشروع قرار للجمعية العامة لتشكيل "محكمة خاصة ضد روسيا"

أعلنت أمينة جاباروفا، نائبة وزير خارجية أوكرانيا أن كييف تعد مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل محكمة خاصة ضد روسيا، سترفعه للجمعية العامة في وقت لاحق من هذا العام.

يشار إلى أنه في وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "خطة سلام" أوكرانيا لا وجود لها إن لم تعترف بانضمام المناطق الـ4 الجديدة إلى روسيا.

كما قال النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن عقد "قمة سلام" بدون مشاركة روسيا "أمر مستحيل".

المصدر: RT