"تويتر" لم يعثر على تدخل أي "ربوتات روسية'' في التحقيق بأنشطة ترامب

أكد الصحفي الأمريكي مات تايبي أن "تويتر" لم يعثر في 2018 على تدخل "ربوتات روسية" في التحقيق بأنشطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار تايبي إلى مراسلات داخلية للشركة، والتي يدور الحديث فيها حول محاولة "ربوتات روسية" للتأثير على موقف الجمهور الأمريكي من التحقيق في قضية علاقات ترامب مع روسيا.

وأكد أن ممثلو "تويتر" "شعروا بالغضب لعدم العثور على دليل على نفوذ روسي".

وأضاف أن الشركة أخطرت السياسيين والصحفيين بعدم امتلاكهم لمثل هذه البيانات، وأن الحسابات التي تم التحقيق فيها ليست روسية. ولكن تم تجاهل هذه التحذيرات.

المصدر: لينتا. رو