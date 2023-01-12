الدنمارك تعلن قرب وصول أسلحة أمريكية لنقلها إلى شرق أوروبا

أعلنت القوات الدنماركية أن معدات عسكرية أمريكية ستصل إلى البلاد الأسبوع المقبل لنقلها إلى شرق أوروبا، في إطار عملية "عزم الأطلسي".

وقالت القوات في بيانها أن سفينة النقل ARC Independence ستصل الأسبوع المقبل إلى ميناء آرهوس في الدنمارك، وعلى متنها 600 قطعة عسكرية أمريكية.

وأشارت إلى أنه سيتم نقل المعدات العسكرية من هناك إلى أوروبا الشرقية من أجل التناوب المخطط للقوات الأمريكية كجزء من عملية عزم الأطلسي.

وقررت الولايات المتحدة في أغسطس 2022 نشر الفرقة 101 المحمولة جوا في الدول الأوروبية "لحماية الجناح الشرقي لحلف "الناتو"".

المصدر: RT