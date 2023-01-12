 
مباشر

الدنمارك تعلن قرب وصول أسلحة أمريكية لنقلها إلى شرق أوروبا

أخبار العالم

الدنمارك تعلن قرب وصول أسلحة أمريكية لنقلها إلى شرق أوروبا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujnj

أعلنت القوات الدنماركية أن معدات عسكرية أمريكية ستصل إلى البلاد الأسبوع المقبل لنقلها إلى شرق أوروبا، في إطار عملية "عزم الأطلسي".

وقالت القوات في بيانها أن سفينة النقل ARC Independence ستصل الأسبوع المقبل إلى ميناء آرهوس في الدنمارك، وعلى متنها 600 قطعة عسكرية أمريكية.

وأشارت إلى أنه سيتم نقل المعدات العسكرية من هناك إلى أوروبا الشرقية من أجل التناوب المخطط للقوات الأمريكية كجزء من عملية عزم الأطلسي.

وقررت الولايات المتحدة في أغسطس 2022 نشر الفرقة 101 المحمولة جوا في الدول الأوروبية "لحماية الجناح الشرقي لحلف "الناتو"".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا