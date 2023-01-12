فرنسا.. حركة "وطنيون" تحذر من جعل البلاد طرفا مباشرا في نزاع أوكرانيا

حذر فلوريان فيليبو، زعيم حركة "وطنيون" الفرنسية من أن استمرار باريس في توريد الأسلحة لكييف، سيجعل فرنسا طرفا مباشرا في نزاع أوكرانيا.

ولفت السياسي الفرنسي إلى أن بلاده، وعبر إرسالها للدبابات والصواريخ عالية التقنية، فإنها بذلك تمضي بعيدا، وتكتسب بشكل جلي وضع المحارب في أوكرانيا.

وكتب فيليبو ذلك في حسابه على "تويتر"، مبينا أنّ سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه كييف "تعرّض أمن البلاد للخطر بسبب الكميات الجنونية من المعدات التي ترسلها إلى القوات الأوكرانية."

يُشار إلى أن فيليبو انتقد الدول الغربية كثيرا جرّاء مساعدتها أوكرانيا وإمدادها عسكريا لأنها، بحسب رأيه، تؤدّي إلى إطالة أمد الأعمال القتالية.

المصدر: نوفوستي