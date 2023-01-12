نشطاء يقتحمون خطابا لنائب أمريكي ويحتجون على سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا

أعلنت صحيفة Hill أن ناشطين مناهضين للحرب من منظمة Code Pink اقتحموا فعالية في واشنطن كان يلقي خطابه خلالها النائب الأمريكي آدم سميث، وطالبوا بمراجعة السياسة المتعلقة بأوكرانيا.

وقال المؤسس المشارك لمنظمة Code Pink ميديا ​​بنيامين: "إذا واصلنا ضخ المليارات من الدولارات في هذا النزاع، فنحن نضع أنفسنا على شفا حرب نووية".

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كما طالب النشطاء بالعودة إلى الدعوات لإجراء مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية.

واتهم بنيامين عضو الكونغرس بـ "تشويه سمعة" مجموعة من الديمقراطيين الذين أرسلوا في أكتوبر مناشدة تطلب من إدارة بايدن تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في أوكرانيا وثم سحبوها.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سحب مناشدة أعضاء الكونغرس بأنه "تحول ديمقراطي".

المصدر: نوفوستي