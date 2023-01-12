أكد السياسي الأمريكي المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، جيفري يونغ، أن روسيا تواصل نجاحها بعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال يونغ على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا تزال أوكرانيا وحلف "الناتو" يخسران بشكل حاسم، بينما لا تزال روسيا تنتصر بثبات. هذا هو الحال منذ بداية مارس 2022 حتى اليوم".

وأرفق السياسي الأمريكي تصريحه بإشارة إلى الأنباء حول سيطرة القوات الروسية على مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT