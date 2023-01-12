رومانيا.. وكالة مكافحة الجريمة المنظمة تفتش 7 منازل في "قضية تيت"

أجرت وكالة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا مداهمات جديدة في إطار تحقيقها مع نجم الإنترنت، صانع المحتوى المثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي أندرو تيت.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة رامونا بولا، إن عمليات البحث تجري في مقاطعات بوخارست وإلفوف وبراهوفا، من أجل الحصول على مزيد من الأدلة.

وصرحت بولا بأن المحكمة "أكدت أن المصادرة قانونية وأن البضائع تظل تحت تصرفنا".

وأضافت أنهم إذا تمكنوا من إثبات أن الأخوين تيت جنيا الأموال من خلال الاتجار بالبشر، فيمكن استخدام الأصول لتغطية نفقات التحقيق وتعويض الضحايا.

وتيت، 36 عاما، بريطاني - أمريكي، يتابعه 4.5 مليون شخص على "تويتر"، تم اعتقاله في 29 ديسمبر في بوخارست عاصمة رومانيا، بتهمة الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة، والاتجار بالبشر، والاغتصاب، كما تم اعتقال شقيقه تريستان وامرأتين رومانيتين.

وأيدت محكمة، يوم الثلاثاء، قرارا في 30 ديسمبر يقضي بتمديد احتجازه من 24 ساعة إلى 30 يوما.

وتأتي عمليات التفتيش يوم الخميس بعد يوم من خسارة تيت الاستئناف الثاني هذا الأسبوع في محكمة بوخارست، حيث طعن على مصادرة أصوله من قبل المدعين في مداهمات أواخر ديسمبر، بما في ذلك ممتلكات وأراضي وأسطول من السيارات الفاخرة.

كما تمت مصادرة أكثر من 10 عقارات وأراضي مملوكة لشركات مسجلة لدى الأخوين تيت حتى الآن.

وتقول وكالة مكافحة الجريمة المنظمة إنها تعرفت على ستة ضحايا في قضية الاتجار بالبشر تعرضوا لـ"أعمال عنف جسدي وإكراه نفسي" وتم استغلالهم جنسيا من قبل أعضاء جماعة الجريمة المزعومة.

وذكرت الوكالة أن الضحايا تم استدراجهم من خلال ادعاءات الحب، ثم تم ترهيبهم لاحقا وإبقائهم تحت المراقبة وإخضاعهم لأساليب تحكم أخرى بينما تم إجبارهم على أداء أعمال إباحية تهدف إلى جني الأموال لمضطهديهم المزعومين.

وأضافت الوكالة في بيان يوم الخميس "نوضح أنه خلال العملية الجنائية بأكملها، يستفيد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم من الحقوق الإجرائية... وكذلك افتراض البراءة".

وتم حظر تيت، وهو لاعب ملاكمة محترف سابق يعيش في رومانيا منذ عام 2017، في السابق من العديد من منصات التواصل الاجتماعي البارزة بسبب تعبيره عن آراء معادية للمرأة وخطاب يحض على الكراهية.

المصدر: أ ب