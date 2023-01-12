صحفي إسباني: المشكلة ليست في بوتين

قال الكاتب والصحفي الإسباني خوسيه ميغيل فيلارويا، في حديث مع إحدى القنوات التلفزيونية، إنه يدعم روسيا في نزاعها مع أوكرانيا، وإن خطط الغرب تهدف لتقسيم وتفتيت روسيا.

وأضاف: "أود التذكير بأن القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونباس منذ عام 2014. واضطر السكان هناك لقضاء أعياد الميلاد وهم يعانون من القصف وانقطاع الكهرباء. الآن كل أوكرانيا تعاني من هذا الشيء. من المحزن أن الأمر انتهي بوقوع الحرب. لكن لم يتركوا لهم أي طريق آخر. أما بالنسبة لمقاومة أوكرانيا، فنحن نرى أن أوكرانيا تقاوم، لأن كل ما يمكن إرساله إليهم من أوروبا تم إرساله".

ويرى الصحفي، أن النزاع في أوكرانيا، سينتهي فقط عندما تتمكن روسيا من تحرير كل أراضي أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال: "أنا أقف مع روسيا، لأن روسيا تمثل حاليا مقاومة العالم أحادي القطب الذي تريد الولايات المتحدة والناتو فرضه. والرد على ذلك هو عالم متعدد الأقطاب الذي تمثله روسيا والصين. هذا لا يعني أن الجميع سيعيشون بشكل أفضل مع العالم متعدد الأقطاب، وأن عدم المساواة بين الناس ستختفي. لكني أعتقد أن العالم أحادي القطب الذي نعيشه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي هو كارثة. هذه كارثة لكثير من الناس".

وشدد على أن "الأمور تسير بشكل سيء في أوروبا، لأن البعض قرر فرض عقوبات على روسيا". ونوه بأن هذه العقوبات ليست ضد روسيا بل ضد سكان أوروبا.

وقال خوسيه ميغيل فيلارويا: "لم يفرض بوتين عليكم أية عقوبات. ليس بوتين سبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء عندكم. إذا كان طعامكم أغلى ثمنا، فهذا ليس بسبب بوتين. كل ذلك بسبب الحكومات الأوروبية التي تعتبر كارثة. لأننا الآن نشتري الغاز المسال من الولايات المتحدة، والذي يكلفنا ثلاث مرات أكثر مما لو اشتريناه من روسيا. وهذا هو سبب ارتفاع تكلفة كل شيء".

وأكد الصحفي أن "المشكلة ليست في بوتين"، بل لأن الروس "سئموا من بعض الأشياء التي يقوم بها الغرب والأمريكيون تجاههم".

المصدر: غازيتا رو