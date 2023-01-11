" الأول من نوعه"..وفد اقتصادي إيراني رفيع يزور الإمارات

أفادت وكالة "إرنا" بأن وفدا إيراني رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، قام بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وبحسب "إرنا"، فقد عقد الوفد الإيراني الذي ضم مسؤولين في وزارة النفط والطرق، اجتماعا مشتركا مع عدد من المسؤولين في مختلف المراكز الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات.

وأشارت "إرنا" إلى أن الجانبين استعرضا في هذا الاجتماع، سير التعاون الحالي بين طهران وابوظبي، والسبل الكفيلة بتطويره في جميع المجالات.

ويعد هذا الاجتماع المشترك، هو الأول من نوعه طوال السنوات الماضية، لكونه ضم مسؤولين رفيعي المستوى في جميع المجالات لدى البلدين، وفق "إرنا".

المصدر: "إرنا"