سفير إيران في موسكو: التعاون العسكري مع روسيا مستمر بصورته السلمية

أكد سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي، أن التعاون الروسي - الإيراني في المجال العسكري متواصل بصورة سلمية ومستدامة وبناءة، وذلك في إطار المصالح المشتركة.

وصرّح السفير جلالي بذلك في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، أشار خلالها إلى أن "التفاعل بين البلدين جار في إطار المصالح المشتركة في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري، الذي نشأ منذ فترة طويلة ويستمر بطريقة بناءة ومستدامة، وبالطبع سلمية."

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وأضاف أن "الطرفين مهتمان بتوسيع العلاقات في إطار القواعد الدولية المقبولة بشكل عام."

يُشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وبعض الدول الغربية اتهمت إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

بدورها، نفت روسيا وإيران صحة المعلومات عن توريدات المسيرات الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا.

بدورها، أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستتخذ كل الوسائل المتوفرة لديها لمنع التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران.

المصدر: تاس