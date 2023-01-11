سفينة تابعة للبحرية البريطانية تراقب "الأدميرال غورشكوف" أثناء عبورها بحر الشمال

تراقب سفينة تابعة للبحرية البريطانية، مرور الفرقاطة الروسية "أدميرال غورشكوف" المزودة بصواريخ تسيركون فرط الصوتية، وناقلة "كاما" المرافقة لها عبر المياه الدولية في بحر الشمال.

ووفقا لموقع البحرية البريطانية: "تراقب السفينة بورتلاند إتش إم إس، الفرقاطة الروسية ذات الصواريخ الموجهة الأدميرال غورشكوف والناقلة المرافقة لها كاما، أثناء عبورهما المياه الدولية بالقرب من المملكة المتحدة".

وأضاف البيان: " سفينة بورتلاند، مزودة بمروحية من طراز ميرلين، المخصصة والمجهزة بأجهزة سونار متطورة وأجهزة استشعار وطوربيدات للعمليات الخاصة، وتتبع تقارير عن تحركات السفن الروسية في بحر الشمال".

وقال قائد سفينة "بورتلاند" إد موس وارد، إن مرافقة السفن في المياه الإقليمية البريطانية والمياه المجاورة هو نشاط روتيني للبحرية البريطانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طاقم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، من أسطول روسيا الاتحادية، أجرى تمرينا للدفاع الجوي في البحر النرويجي.

المصدر: نوفوستي