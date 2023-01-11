صحيفة: رئيسة سلوفاكيا سمحت لأول 7 مرتزقة بالذهاب إلى أوكرانيا

أباحت الرئيسة السلوفاكية سوزانا شابوتوفا، لأول 7 مواطنين من بلادها المشاركة في النزاع العسكري في أوكرانيا والقتال كمرتزقة إلى جانب القوات المسلحة لأوكرانيا.

وكتبت عن ذلك صحيفة "برافدا" الروسية، مشيرة إلى أنه وبحسب القوانين، فإنه لا يحق لمواطني سلوفاكيا الخدمة في صفوف القوات الأجنبية.

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وأشارت مقالة الصحيفة إلى أن إجراء استثناء بهذا الخصوص لا يُمكن إلا بأمر من القائد الأعلى الذي يتولى منصب الرئاسة في سلوفاكيا.

وأضافت: "انضم السلوفاكيون الأوائل إلى المعارك ضد الجيش الروسي. وسمحت إدارة رئيس الجمهورية لسبعة مواطنين بالذهاب إلى أوكرانيا". موضحة أنّه كان هناك "عدد أكبر بكثير" من الأشخاص الذين أرادوا الذهاب إلى أوكرانيا.

يشار إلى أنه وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية قصفت نقاط انتشار مؤقت لوحدات "الفيلق الأجنبي،" الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 130 من المرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT