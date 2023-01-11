الحزب الحاكم في ألمانيا يتحدث عن الدبلوماسية بدلا من إرسال الأسلحة إلى كييف

حثّ رئيس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني" في البوندستاغ، رولف موتزينيتش، على عدم اقتصار المناقشات على توريد الأسلحة لكييف، داعيا لمناقشة المبادرات الدبلوماسية على سبيل المثال.

وصرّح موتزينيتش بذلك اليوم الأربعاء في مدينة بريمن، وقال: "يصعب عليّ أحيانا الاعتياد على حقيقة أنّنا نتحدث فقط عن المعدات العسكرية و(نتحدث) قليلا عن القضايا الأخرى لهذا النزاع."

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لافتا إلى ضرورة طرح مبادرات دبلوماسية لحل الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى مسألة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن "صفقة الحبوب". مبينا أنه يُمكن أن تعطي مثل هذه الخطوات الدبلوماسية "فرصة".

الجدير بالذكر أنه وخلال الأشهر الماضية، طالبت أوكرانيا برلين بتزويدها بدبابات "ليوبارد"، لكن المستشار أولاف شولتس صرح مرارا أن بلاده لن تتصرف في هذا الأمر إلا بالتنسيق مع حلفائها.

موضحا في هذا الإطار أنه حتى الآن "لم تسلم أي دولة دبابات غربية الصنع إلى كييف. وتحتفظ الحكومة الألمانية بالحق في طلب الموافقة على الاستخدام النهائي لجميع الأسلحة الألمانية الصنع."

المصدر: تاس