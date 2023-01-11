"تحييد" فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن جنوب الخليل (صورة)

أفادت الفرق الإسعافية بأن رجلا إسرائيليا طعن وجرح في هجوم يشتبه في وقوعه في منطقة جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية.

وفقا لخدمة الطوارئ "إنقاذ بلا حدود" ، تعرض رجل إسرائيلي للطعن في رقبته بالقرب من البؤرة الاستيطانية غير القانونية في منطقة جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية.

وأوضحت خدمة إسعاف "نجمة داوود الحمراء" أن مسعفيها يعالجون رجلا يبلغ من العمر 25 عاما في حالة معتدلة.

وتمت الإشارة إلى أنه تم "تحييد" المهاجم المزعوم، في حين أن حالة كل من الضحية والمهاجم المزعوم غير واضحة.

هذا وتبلغت وزارة الصحة الفلسطينية من هيئة الشؤون المدنية بـ"استشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامره من الظاهريه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT