السويد تستوفي شروط الانضمام لـ"الناتو" وغموض بشأن تسليم "الأكراد"

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن بلاده استوفت شروط الاتفاق مع أنقرة، بخصوص الانضمام إلى حلف الناتو، متوقعا شروع هنغاريا وتركيا قريبا في عملية المصادقة على الانضمام.

وقال بيلستروم في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "هذا صحيح، ما زلنا ننتظر عملية المصادقة من جانب تركيا. لكنّنا وصلنا الآن إلى النقطة التي حققناها جميعا عندما نفّذنا وفنلندا ما وعدنا به بالاتفاق مع تركيا."

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هذا ولفت وزير الخارجية إلى أن تركيا تتهم السويد بإيواء أفراد مرتبطين بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وأكد أنه رغم ذلك، فإن الأمر متروك للمحاكم السويدية لتقرير ما إذا كان يمكن تسليم هؤلاء الأشخاص من السويد، وليس الحكومة.

وأضاف: "سيأتي الوقت قريباً عندما يبدأ البرلمان التركي بالمصادقة، قلنا إننا سنحترم (الاتفاقية)، لكن لا يمكننا تجاوز مبادئ سيادة القانون والدستور السويدي ".

الجدير بالذكر أن السويد التي تولت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2023، كرّرت التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر."

وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على فرض عقوبات إضافية. مبينا أن: "العقوبات هي أفضل أداة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا على النصر <..> وهو الهدف النهائي لما نقوم به".

واختتم: "الاتحاد الأوروبي على استعداد لزيادة تعزيز العقوبات، وضمان تنفيذها الفعّال والمنسّق، وضمان أن روسيا لا تتحايل على العقوبات".

المصدر: تاس