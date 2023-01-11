إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية: استئناف الحركة الجوية تدريجيا في مطارات الولايات المتحدة

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية عن رفع العمل بقرار وقف إقلاع الطائرات واستئناف الحركة الجوية تدريجيا في مطارات الولايات المتحدة.

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وكتب وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيغ في "تويتر": "تم استعادة نظام الأمان المتأثر بالانقطاع ، وسيتم العمل كاملا على مستوى البلاد بشكل فعال فورا".

وأضاف: "لقد وجهت عملية ما بعد الإجراء لتحديد الأسباب الجذرية والتوصية بالخطوات التالية".

وكانت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية FAA، قد أعلنت في وقت سابق عن تعطل نظام إنذار الطيارين، ما سيؤثر على رحلات الطيران في الولايات المتحدة.

وأفادت إدارة الطيران الفدرالية في بيانها: بأن إدارة الطيران تعاني من خلل يؤثر على تحديث بيانات نظام التحذير NOTAM.

المصدر: RT