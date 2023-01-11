أعلن مصدر مطلع، أن أدريان بوكي، المواطن الفرنسي الذي زار دونباس كمتطوع وغطى سير الأحداث هناك طلب من السلطات الروسية منحه حق اللجوء السياسي .

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ويقول المصدر: "ناشد العسكري الفرنسي السابق أدريان بوكي، السلطات الروسية منحه حق اللجوء السياسي".

ويضيف، قدم بوكي طلب منحه حق اللجوء السياسي في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وكان العسكري الفرنسي السابق الذي غطى سير الأحداث في دونباس، قد تعرض في الخريف الماضي إلى محاولة اغتيال في اسطنبول، ولكنه تمكن من الفرار من المجرمين. وبعد ذلك أبلغ وكالة أنباء نوفوستي الروسية، بأن محاولة الاغتيال نظمها عملاء المخابرات الأوكرانية.

يذكر أن بوكي وصل إلى أوكرانيا في ربيع عام 2022 بمهمة إنسانية كمتطوع. وبعد هذه الرحلة، أعلن أنه شاهد العديد من جرائم الحرب التي ترتكبها القوات المسلحة الأوكرانية. وقد شاهد كيف كان الجانب الأوكراني يستعد لتدبير مجزرة ضد المدنيين في بوتشا.

المصدر: نوفوستي