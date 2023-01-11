وزارة الدفاع الهندية توافق على شراء أسلحة بقيمة 523 مليون دولار

أفادت وزارة الدفاع الهندية، بأن مجلس مشتريات الدفاع، وافق على شراء أسلحة بأكثر من 42.7 مليار روبية ما يقدر بـ (523.5 مليون دولار)، لدعم الجيش والبحرية الهنديين.

وأوضحت الوزارة في بيانها، بأن مجلس المشتريات الدفاعي أقر بضرورة شراء صواريخ HELINA المضادة للدبابات، والقاذفات، وكذلك منظومة الصواريخ VSHORAD الهندية، وقاذفات Brahmos، ونظام التحكم في الحرائق لسفن Shivalik، وسفن من الجيل الجديد مخصصة للطوربيدات.

وأضافت الوزارة، أنه "في ضوء التطورات الأخيرة على طول الحدود الشمالية مع الصين، بات من الضروري تعزيز أنظمة الدفاع الجوي التي يمكن نشرها في التضاريس الوعرة، والبحار".

وأشارت إلى أن "المروحيات المدعمة بالقاذفات، ستعزز قدرات الجيش الهندي الهجومية، وتؤمن الدفاعات الجوية، كما ستتمكن البحرية الهندية بالإمكانيات الجديدة من تدمير السفن المعادية، واعتراض السفن التجارية غير المرغوبة".

يذكر أنه في العام 1962 اندلعت حرب بين الهند والصين، بسبب خلاف على الحدود المشتركة بين البلدين، تقدر مسافتها بـ 3800 كلم، وما يزال الخلاف قائما إلى اليوم، ولم يتم ترسيم هذه الحدود.

المصدر: نوفوستي